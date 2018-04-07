Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
30 bin lira değerinde telefonu böyle çaldılar

30 bin lira değerinde telefonu böyle çaldılar

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Beyaz Eşya Hırsız Aktüel 

-hırsızlık anı
--aktüel-
-işletme müdürü ile röportaj
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir beyaz eşya dükkanının camını kırıp içeri giren hırsızlar 30 bin TL değerinde telefon çalıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay gece 00.30 sıralarında Gaziantep Şahinbey ilçesi Karataş mahallesi 400 Nolu Cadde üzerinde bulunan beyaz eşya dükkanında meydana geldi. 2 hırsız gözüne kestirdiği beyaz eşya dükkanında keşif yaptıktan sonra ellerindeki demir parçasıyla camı kırdı. Cam kırıldıktan sonra tekmelerle çerçeveyi indiren hırsızlar içeri girerek 30 bin değerindeki telefonları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı saniye saniye işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme Müdürü Mehmet Karabağ daha öncede çevrede bu tarz hırsızlıkların olduğunu söyleyerek, "Dün gece saat 3 sıralarında alarmın çalındığını söylediler. Ben geldiğimde içeri giren hırsızlar, 30 bin TL değerinde telefonlarımızı alıp götürmüşler. Az ileride başka bir dükkanda da 3 defa bu tarz hırsızlık olayı olmuştu. Böyle merkezi bir yerde böyle bir olayın olması üzücü" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı