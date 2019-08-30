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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
30 Ağustos’ta köylerini Türk bayraklarıyla donattılar

30 Ağustos’ta köylerini Türk bayraklarıyla donattılar

Vatandaşların bayrak asması

Farkındalık Kışla 

-Köydeki evlerde sokaklarda bulunan bayrakların görüntüsü
-Röportaj
-Detay

( YOZGAT ) - YOZGAT

- Yozgat’ın merkeze bağlı Kuşçu Köyü’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, köylerini Türk bayraklarıyla donattı. Yozgat’ın 80 haneli Kuşçu Köyünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla köy halkı evlerini, bahçelerini, sokakları ve camileri Türk bayraklarıyla donattı. Hem birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapmak isteyen hem de 30 Ağustos Zafer Bayramının coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, köylerinin her tarafına Türk bayrakları asarak farkındalık oluşturmak istedi. Köy sakinlerinden Mehmet İnci yaptığı açıklamada “30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kuşçu Köyü halkı olarak evlerimize, sokaklarımıza farkındalık oluşturmak için Türk bayrakları astık. Köydeki vatandaşlarla birlikte bu bayrak asma uygulamasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle de Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” dedi.
Bu yıl farkındalık oluşturmak için köylerine Türk bayrağı astıklarını anlatan İbrahim Özel ise “30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle köy halkı olarak bu sene bütün evlerimizi, sokaklarımızı şanlı Türk bayraklarımızla donattık. Tüm köy halkı evlerine bayrağımızı astı. Bu sene köye gelen herkesi Türk bayrağımızla karşılıyoruz çıkışlarında da bayrağımız uğurluyoruz. Bu sene böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu uygulamayı herkesin yapması gerekir. Bütün vatandaşlar köylerini bayraklarıyla donatsın, çok güzel olur. Bu vesileyle de tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.
(BMG-
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