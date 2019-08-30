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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan görüntü...Protokol üyelerinin karşısında bir anda oynamaya başladı

30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan görüntü...Protokol üyelerinin karşısında bir anda oynamaya başladı

Kadının protokol üyelerinin karşısında oynaması

( SAMSUN ) SAMSUN


- Samsun’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Türk Halk Müziği konseri verildi.
Konser esnasında bir kadının protokol üyelerinin karşısında oynaması ise dikkat çekti. Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından programlar Cumhuriyet Meydan’nda devam etti. Programlar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği ekiplerinin konserleri verildi.
Bu sırada isminin Muhteber Yılmaz olduğu öğrenilen bir kadın başta Samsun Valisi Osman Kaymak olmak üzere protokol üyelerinin karşısında oynamaya başladı.
Herkesin şaşkınlıkları arasında bütün meydanı dolaşan kadın konserin bitmesinin ardından yerine geçti.
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