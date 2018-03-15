3. Uluslararası Kısa Film Yarışması başlıyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Çekmeköy Belediyesi’nin 3. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın tanıtım toplantısı Turgut Özal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Çekmeköy Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda “Komşuluk” teması işleniyor. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Bingöl Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, yarışma jürileri Mehriban Zeki, Erol Erdoğan, Birol Güven ve Betül Soysal Bozdoğan, ön seçici kurul üyeleri Adnan Erdoğan ve Bünyamin Yılmaz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Çekmeköylü katıldı.

Toplam 65 Bin TL Ödül Çekmeköy Belediyesi’nin 3. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında bu yıl Komşuluk temalı filmler yarışacak. 15 Mart - 1 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınacak yarışmanın sonunda birinci seçilen filme 20 Bin TL, ikinciye 15 Bin TL, üçüncüye 10 Bin TL verilecek. En İyi Komşuluk Özel Ödülü’ne 5 bin TL, jüri özel ödülüne 5 bin TL ve 5 film için 2’şer bin TL mansiyon ödülü, sinemaya emek verenlerin olacak. Kısa film yarışması hakkında bilgi veren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz: “Komşuluk şuanda gerek İslam’da gerek Türkiye’de çok konuşmamız gereken üzerinde birçok çalışma yapmamız gereken hadise. Tabi Biz Çekmeköy’ümüzde bunu hisseden bir yöre burası. Birçok sitemiz var. Ama bu sitelerde bir komşusunun annesi hakkın rahmetine kavuştuğu anda hemen yanı başındaki komşusunun haberdar olmadığını görüyoruz. Bundan bilgisi olmadığını görüyoruz. Bizler ziyaret ettiğimiz zaman ancak bilgisi olduğunu fark ediyoruz. İşte istiyoruz ki bu komşulukları birbirinden haberdar olan gerçekten Peygamber Efendimiz hadiste buyurduğu gibi, ‘komşusu açken yatan bizden değildir.’ Hadisin sırrına mazhar olacak komşuluğu biz bölgemizde ülkemizde yaşatabilecek çalışma yapalım. Bunun içinde biz belediye olarak bir çalışma başlattık. İnşallah bugün itibariyle bütün ısa film yarışmasını sizlerin de aracılığıyla bunu bütün milletimize duyuyoruz” şeklinde konuştu Film Yapımcısı Birol Güven: “Çekmeköy bir kere sinemaya destek veriyor. Çok önemli bir iş yapıyor. Artı burada kısa filmcilere çok önemli desteği var. Seçilen temayı da ben çok beğendim. O yüzden jürideyim. Komşuluk teması benim hem iyi bildiğim hem de bu ülkenin de buna ihtiyacı olduğu düşünüyorum. Çünkü gerçekten kaybedilmiş bir değer. Kaybedilmek üzere olan bir değer. Büyük şehirler de bu büyük yaşam sitili içerisinde yok oluyor. O yüzden İnşallah genç sinemacı arkadaşlar bu temada böyle büyük fikirlerle gelirler. Küçük filmler bekliyorum ama büyük fikir bekliyorum” ifadelerini kullandı. Danışma kurulu ve ön eleme ekibini geçip, jüri tarafından değerlendirilerek dereceye girmeye hak kazanan filmlere ödülleri 9 Ekim Salı günü düzenlenecek törende verilecek. Yarışmacılar çektikleri kısa filmleri www.cekmekoykisafilm.com.tr adresinden yarışma kuruluna iletebilecekler. Birol Güven, Burak Hakkı, Erol Erdoğan, Betül Soysal Bozdoğan, Turgay Tanülkü, Mehriban Zeki ve Ahmed İmamoviç’in jüri üyesi olduğu yarışmanın, geçen yıllar olduğu gibi bu yılda Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması hedefleniyor.

