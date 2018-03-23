3 motosikletli Tavşanlı'dan Afrin'e yola çıktı

-MOTOSİKLETLİ EKİBİN YOLA ÇIKMASI



( KÜTAHYA -HD) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden, İHH Tavşanlı Arama Kurtarma Ekibi'nden 3 motosikletli "2 Teker Moto Zeytindalı" etkinliğine katılmak üzere yola çıktı. Tavşanlı Cumhuriyet Meydanında biraraya gelen İsmail Pınar, Yusuf Ovacıklı ve İbrahim Tuncay, İHH Antalya Şubesi tarafından Afrin Harekatına destek amacıyla organize edilen motosiklet konvoyuna katılmak için Antalya'ya yola çıktı. Grup adına açıklama yapan İsmail Pınar, amaçlarının sınır ötesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine manevi destek olmak olduğunu belirterek," Şanlı ordumuzun asker ve polislerini,onlarla birlikte hareket eden Özgür Suriye Askerlerini kucaklamaya,onlara tebrik ve şükranlarımızı sunmaya,onlarla aynı duyguları taşıdığımızı bildirmeye, onlara Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerimi ve şanlı bayrağımızı hediye sunmaya karar verdik. Bunu da bizzat kendimiz yapacağız inşallah." dedi.

Yol güzergahında toplamda 20 motosikletlinin etkinliğe katılacağını belirten Pınar, " İki Teker Moto Zeytin Dalı adını verdiğimiz konvoyumuz yedi düvelin desteklediği terör örgütlerine karşı yiğitçe savaşan, mücadele eden asker,polis ve ÖSO birliklerimizi ve komuta kademelerini ziyaret edecek, imkan dahilinde Afrin’e kadar gidecek olup hediyelerini ve şükranlarını sunup dönecektir." diyerek 25 Mart Pazar günü geri dönmeyi planladıklarını söyledi.





