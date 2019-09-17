3. kez hakim karşısına çıkan‘Palu ailesi’nin avukatından ilginç savunma



- Kocaeli’de 6 kişilik Palu ailesinin yargılandığı davada savunma yapan Palu ailesinin avukatı, Tuncer Ustael’de narsis kişilik bozukluğu olduğu ve diğer sanıklar üzerinde ‘gaz lambası’ tekniğiyle baskı kurarak, istediklerini yaptırabildiğini söyledi.



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alındı. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu olarak yargılanan ‘Palu ailesi’nin 6 üyesi Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın 3. Celsesi için geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesi’ne getirildi.

“Meryem’in cesedinin ortaya çıkacağını düşünüyorum” Duruşma sanıkların mahkeme salonuna getirilmesi ile başladı.

Duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak savunma yapan Tuncer Ustael, suçsuz olduğunu belirterek, “Ben suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Meryem’in cesedinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. H.Ş. isimli kişi dinlenmeden bu iş açığa çıkmayacak. Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

“Tuncer, gaz lambası tekniği ile müvekkillerime istediklerini yaptırabilmektedir” Daha sonra savunma yapan diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını söyleyerek ve tahliye edilmelerini talep etti. Duruşmada tanık olarak dinlenmesi beklenen Harun Palu ise akıl sağlığı nedeni ile atanacak olan kayyumun işlemlerinin tamamlanmaması nedeni ile dinlenemedi. Sanıkların savunmalarının ardından söz alan ‘Palu ailesi’nin avukatı Alper Bayrak, müvekkillerinin tahliye edilmesini belirterek, "Müvekillerim uzun süredir tutuklu. Savcılık makamının iddialarını kabul etmiyoruz. Müvekkillerim doktor değildir. Bulunan bir ceset ya da cesedin nasıl gömüldüğü, Meryem’in nasıl öldüğüne dair bir iz yoktur. Tuncer’de narsis kişilik bozukluğunun olduğunu düşünüyorum. Tuncer, gaslighting, yani gaz lambası tekniği ile müvekkillerime istediklerini yaptırabilmektedir. Müvekkillerim ve Tuncer Ustael için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını talep ediyorum. Diğer sanıkları 3 harfliler ile kandırmış olabilir. Bunun ile ilgili Yargıtay’ın daha önce vermiş olduğu karar var. Müvekkillerimin serbest bırakılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Duruşma ileri tarih ertelendi Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, Adli Tıp raporları ve dosya kapsamı ele alındığında, sanıkların akıl sağlığı durumlarının belirlenmesi için tekrar rapor alınmasının davaya katkı sağlamayacağını belirterek avukat Bayrak’ın talebini ret etti. Harun Palu’ya atanacak olan kayyumun durumunun belirlenmesi için yazı yazılmasına ve tanık olarak dinlenmesi talep edilen Meryem Tanhal’ın R.T.T. ve Ş.H. ile ilgili yazılan yazıların sonuçların beklenmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (MK-GY

