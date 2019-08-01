Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
'3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali' başladı - KASTAMONU

'3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali' başladı - KASTAMONU

"3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı - KASTAMONU - "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı - Eğitimlerden detay - Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın konuşması Kastamonu 'da "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı - Zorlu kanyon geçişlerinin yapılacağı festival 4 gün sürecekKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Pınarbaşı ilçesinde "3'üncü Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı.
Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu'nun yer aldığı ilçedeki festival kapsamında, kanyon geçişlerinin yanı sıra çok sayıda etkinlik yapılacak.Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, böyle bir festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçenin önemli kanyonlara sahip olduğunu dile getiren Yaşar, "Kanyoncular, doğaseverler bugün burada olacak. Yaklaşık 500 kadar kanyon sporcusu ve doğaseveri burada ağırlayacağız. Dünyanın 2'nci büyük kanyonu Valla Kanyonu ilçemizde. Yer yer yüksekliği 1100 metreyi, uzunluğu 12 kilometreyi bulan Valla Kanyonu sporcular tarafından geçilecek. Aynı zamanda ilçemizdeki Horma Kanyonu'ndan da geçişler yapılacak." dedi.
Kanyon geçişleri dışında da etkinlikler olacağını da aktaran Şenol Yaşar, "İlçemizde çok önemli mağaralar var, bu mağaralar gezilecek. Bunun dışında doğa gezileri yapılacak." diye konuştu.
Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan ise kanyonları ile ünlü Pınarbaşı ilçesini dünyaya tanıtacaklarını belirtti.
Çok güzel bir festival olacağına inandığını vurgulayan Kuvan, "Kanyon sporlarını duyurmak amacıyla bir faaliyet sonunda başlattığımız festivalin 3'üncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl ilgi oldukça fazla. Bizim için de gurur kaynağı oldu. Ülkemiz açısından iç turizme katkı sağlayacak bir gurur kaynağı oluşturuyor." şeklinde konuştu.
Meral Kuvan, dernek olarak her yıl çok sayıda kişiye kanyon eğitimi verdiklerini de sözlerine ekledi.

Uzunlu Kanyon Eziler Muhabir Festival 

İlgili Foto Galeriler
Adam Mısın! filminin galası yapıldıAdam Mısın! filminin galası yapıldı
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
İlginç Örgü Sanatıİlginç Örgü Sanatı
Sanat Çalışmasını Anımsatan Üzüm BahçeleriSanat Çalışmasını Anımsatan Üzüm Bahçeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı