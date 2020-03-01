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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
3 gündür haber alınamayan grafiker evinde ölü bulundu - BURSA

3 gündür haber alınamayan grafiker evinde ölü bulundu - BURSA

- Olay yerinden detaylar Bursa 'da 3 gündür haber alınamayan grafiker evinde ölü bulunduBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesinde 3 gündür haber alınamayan grafiker evinde ölü bulundu.Ortabağlar Mahallesi Bilgin Sokağı'nda bir apartmanın en alt katında yalnız yaşayan Deniz Kara'dan (23) haber alamayan arkadaşları, adrese gidip kontrol etti.Dairenin ziline basıp cevap alamayan gencin arkadaşları, durumu polise bildirdi.Eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla içeriye girince Kara'nın cansız bedeniyle karşılaştı.Gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çilingir Polis Bild Trol 

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