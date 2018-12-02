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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
3. Geleneksel Hamsi Festivali - ELAZIĞ

3. Geleneksel Hamsi Festivali - ELAZIĞ

- Festival alanından ve katılımcılardan görüntüler - Halay çeken, horon tepen öğrencilerden görüntüler - Balıkların ızgarada pişirme detayları - Fırat Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü Başkanı Deniz Aydın'ın konuşması - Üniversite öğrencisi Meryem Aydın'nın konuşması - Katılımcılardan Sait Müftü'nün konuşması - Kolbası ve Ankara oyun havaları ile eğlenen öğrenciler Elazığ 'da 3. Geleneksel Hamsi Festivali - Fırat Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübünce Hazar Gölü kıyısında düzenlenen festivalde katılımcılar hem pişirilen hamsileri yedi hem de müzik eşliğinde horon oynadıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da 3'üncü Geleneksel Hamsi Festivali düzenlendi.
Fırat Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü tarafından Sivrice ilçesi Hazar Gölü kıyısında düzenlenen festivalde 500'ün üzerinde katılımcı hem pişirilen hamsileri yedi hem de müzik eşiliğinde horon oynadı.Yaklaşık 200 kilogram hamsinin tüketildiği festivalde konuşan Fırat Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü Başkanı Deniz Aydın, geleneksel hale getirdikleri hamsi festivalinin 3'üncüsünü düzenlediklerini dile getirdi.Festivale katılımın her geçen gün arttığını ifade eden Aydın, bu türk etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Üniversite öğrencisi Meryem Aydın ise festivale katılmasından duyduğu memnuniyetini aktardı.Göksu Sekmen ise "Burada böyle birlik beraberlik içinde olunca kendimi memleketimde hissediyorum. Sivrice'nin bu gölünün bize Karadeniz havası yaşatması bize bir mutluluk kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Hamsi Festivali Beraberlik Festival Şili Öğrenciler 

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