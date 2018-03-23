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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
3 çocuk annesinin öldüğü olayla ilgili keşif yapıldı

3 çocuk annesinin öldüğü olayla ilgili keşif yapıldı

Olay yerinde inceleme yapılması

Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Mahkeme Heyeti Yaya Trafiği 

-Polislerden detay
--ARŞİV-
-Olay gününden görüntüler
-Kadının yerde yatması
-Yaralıların ve kadının ambulansa taşınması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da geçtiğimiz yıl Haziran ayında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla alakası olmayan 3 çocuk annesinin öldürülmesi ile ilgili mahkeme heyeti keşif yaptı. Olay, 6 Haziran 2017 tarihinde Salı günü kent merkezinde Elazığ Öğretmenevi ile Ahmet Aytar Meydanı arasındaki vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımda meydana geldi. İki kişi arasında çıkan kavgada silahla ateş edilmesi nedeniyle olayla hiçbir alakası olmayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Canan Acar hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında silahları kullanan şüphelilerin de olduğu 3 kişiyi yakalayarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasını sağladı. Güvenlik önlemi alındı, keşif yapıldı Geçtiğimiz yıl olan olayla ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti keşif kararı aldı.Bugün Öğretmenevi ile Ahmet Aytar Meydanı arasındaki bölge şerit çekilerek yaya trafiğine kapatıldı. Alınan güvenlik önleminin ardından tutuklu zanlılarla birlikte mahkeme heyeti gelerek keşif yaptı. Güvenlik önlemlerinin yoğun olduğu keşif sonrası, heyet bölgeden ayrıldı.
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