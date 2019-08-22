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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
3 çocuk annesi cinayetine: 2 tutuklama

3 çocuk annesi cinayetine: 2 tutuklama

şüphelilerin adliyeye sevki

Hastane Jandarma Cinayet 

-olayı yeri
-Arşiv görüntü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da 3 çocuk annesinin vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, önceki gün merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak'ta meydana gelmişti. 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz (48), silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında ise cinayet olayıyla ilgili şüpheliler M.Ş., Ö.C. ve S.C. gözaltına alındı, bir de silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.Ş. ile Ö.C. tutuklandı, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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