3 Ayrı depremin meydana geldiği Gölyaka’da okullar tatil edildi

-AFAD ADARICININ GÖRÜNTÜSÜ,

-AFET GÖREVLİSİNİN ÇOCUKLARA DEPREMİ ANLATMASI,

-ÖĞRENCİLERİN KONUŞMASI,

-VATANDAŞLARIN KONUŞMASI,

-KAYMAKAM ADEM KELEŞ'İN AÇIKLAMASI, DETAY



( DÜZCE - HD)-Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, “Hasar yok”-Depremi yaşayan öğrenciler korktuklarını söylediler DÜZCE



- Düzce’nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde öğrencilerin derste olduğu sırada meydana gelen 3 deprem sonrasında okullar tatil edildi. Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, “Öğrencilerde bir korku panik oluştu. Bundan dolayı eğitime bir gün süreyle ara verdik” dedi.

Sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka İlçesi İçmeler Köyü olan 3 deprem meydana gelmişti. 08.15 sıralarında 6 kilometre derinlikte 2.7, 3.1 ve 3.5 şiddetindeki depremlere derste olan öğrenciler ise sarsıntıyla büyük korku yaşadılar. Deprem sonrasında okullara gelen bazı veliler ise çocuklarını alarak eve götürdüler. Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, ilçede meydana gelen depremlerin herhangi bir hasar oluşturmadığının altını çizdi. Yüzeye yakın olması nedeniyle depremin şiddetli hissedildiğini ifade eden Kaymakam Keleş, herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığını vurgulayarak “Hiçbir hasarımız yok. Sabah saat 08.05’te başlayan bir dizi deprem yaşandı. Çok yüzeysel bir deprem olduğunu tahmin ediyoruz. O sebeple şiddetli hissedildi. Ders başlama saatine denk geldiği için öğrencilerimiz daha önce yapılan tatbikatlardan edindikleri tecrübeyle okulları hemen tahliye ettiler. Öğrencilerde bir korku panik oluştu. Bundan dolayı eğitime bir gün süreyle ara verdik” diye konuştu.

Kaymakam Keleş, okulların hepsinin deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edildiğini ifade ederek “Okullarımızın hepsi deprem sonrasında yönetmeliğe uygun şekilde inşa edildi. Tatil herhangi bir hasar sebebiyle değil korku ve paniği gidermek amacıyla yapıldı. Velilerimizde 1999 depreminden kalan bir hassasiyet var” diye konuştu.

Öğrenciler "Çok korktuk sıraların altına girdik" Depremi yaşayan öğrenciler ise okuldayken depremi yaşadıklarını belirterek “Derse girdiğimizde deprem oldu. Hemen hocalar uyardı bizi. Sıraların altına girdik. Herkes korkmuştu zaten. Siren çaldı müdür ve müdür yardımcısı bizi okuldan dışarı çıkarttı. Daha sonra servisler geldi ailelerimiz geldi bizde eve alıp götürdüler” dediler. "Büyük depremi hatırlattı" 1999’da iki büyük depremi yaşayan vatandaşlar ise bir anda o günlere geri döndüklerini ifade ederek “Bir anda alttan doğru vurdu. Bir kütleme geldi. 1 dakika gibi bir zaman devam etti. Tabi ki çok korktuk. Hemen kendimizi dışarı attık. 1999 depreminde baya korku geçirdik. Aynı şekilde de bu sabah yaşanan depremde vatandaşların çoğu dışarı çıktı. Okullar tatil edildi. Çok korktuk. Baya bir devam edecek sandık. Herkes büyük korku ile sokaklara çıktık” şeklinde konuştular. (AY)

