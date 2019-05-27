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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
3 aylık bebeğin yanarak can verdiği olayda 3 sağlık görevlisi gözaltına alındı

3 aylık bebeğin yanarak can verdiği olayda 3 sağlık görevlisi gözaltına alındı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Oksijen Tüpü Cenaze Aracı Oksijen Solunum Yetmezliği Sağlık Görevlisi 


- Silivri'de kuvözde bulunan 3 aylık ‘Rojin’ bebeğin ambulansın alev alması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin 3 sağlık görevlisi ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Minik Rojin'in kuvözde bulunmasının sebebinin ise solunum yetmezliği olduğu öğrenildi. İstanbul’dan Edirne’ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev almıştı, alevler içinde kalan ambulansta kuvözde bulunan 3 aylık ‘Rojin’ bebek, yanarak hayatını kaybetmişti. Feci olayda ambulans personeli ve 3 aylık bebeğin annesi Necmiye S. son anda ambulanstan atlayarak kurtulmuştu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından minik Rojin'in cansız bedeni cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Minik Rojin'in kuvözde bulunmasının sebebinin ise solunum yetmezliği olduğu öğrenildi. Öte yandan, 2'si erkek 1'i kadın sağlık görevlisi ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
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