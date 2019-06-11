29 yıl sonra yeniden mezuniyet sevinci yaşadı

-Mezuniyet belgelerinin verilmesi

-Keplerin havaya atılması

-Op.Dr. Bekir Kenan ile röportaj



( KAYSERİ ) KAYSERİ (İHA )- 29 yıllık üroloji doktoru olan Op. Dr. Bekir Kenan, Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun olarak 29 yıl aradan sonra yeniden mezuniyet sevinci yaşadı.Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 3. dönem mezunlarını verdi. Törende bölümü birincilik ile bitiren Sümeyye Topakkaya’ya diplomasını bölüm başkanı olan babası Prof. Dr. Arslan Topakkaya takdim ederken; felsefe bölümünü bitiren 29 yıllık üroloji doktoru Op. Dr. Bekir Kenan ise 29 yıl aradan sonra tekrar mezuniyet sevinci yaşadı. Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Özgen, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Bölüm birincisi ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya’nın kızı Sümeyye Topakkaya da törende kısa bir konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Konuşmaların ardından mezun 77 öğrenciye diplomaları takdim edildi. Törende bölüm birincisi Sümeyye Topakkaya, mezuniyet belgesini Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Arslan Topakkaya’nın elinden aldı. Felsefe bölümünü bitirerek mezun olan 50 yaşındaki 29 yıllık Üroloji doktoru Op. Dr. Bekir Kenan’a ise diplomasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden arkadaşı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız takdim etti. Tören sonrası duygularını dile getiren Op. Dr. Bekir Kenan, felsefenin bir merak olduğunu söyledi.



Op. Dr. Kenan, “Sevdiğim bir alanda yeniden öğrencilik yaşadım. Severek okudum” dedi.

Tören, öğrencilerin hep birlikte havaya keplerini fırlatmasının ardından sona erdi.

