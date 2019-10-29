29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ŞIRNAK

- Salondan görüntüler - Öğrencilerin bayrak sallaması - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması - Şiir okuyan öğrenciler, folklor gösterisi,öğrencilere ödül verilmesi,jimnastik gösterisi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorŞIRNAK (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla tören düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan, valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti. Program Gençlik Spor Kapalı Salonunda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu. Öğrenciler çeşitli şiirler okudu, folklor ekibi gösterisi ve gençlik spor öğrencileri tarafından jimnastik gösterileri sunuldu.Programda konuşan Vali Pehlivan, Türkiye'nin kararlığı sayesinde coğrafyanın iç ve dış güçlerce gelişmesini, güçlenmesini istemediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde ve güvenlik güçlerinin mücadelesiyle Barış Pınarı Harekatı, Pençe ve Kıran Operasyonları ile bölgenin daha huzurlu bir noktaya geldiğini aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:"Bu neyi gösteriyor? Mücadele devam ediyor. Nöbet devam ediyor. Bu aziz millet devletimizi nesilden nesile omuzda taşımış, omuzlarda yükseltmiştir. Bugün sıra bizde, hepimizde ve yarın inşallah bu sorumluluğu gelecek nesillere teslim edeceğiz. Biz bugün bu salonda bulunanlar ve bütün Şırnak lılar olarak şunu haykırıyoruz. Biz bu vatanı kolay kazanmadık. Bu devleti kolay kurmadık. Dolayısıyla gelecekte de güçlü durması, dimdik ayakta durması için canımız pahasına mücadele etmeye devam edeceğiz"Etkinlik sonunda şiir, resim ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.Programa, 23 Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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