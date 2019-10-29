29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - SAKARYA

- Törenden detaylar - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in açıklamalarıSAKARYA - Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen tören, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ'ın askeri araçla vatandaşları selamlamasının ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Vali Nayir, cumhuriyetin 96. yıl dönümünün coşku ve mutlulukla kutlandığını söyledi.
Cumhuriyetin bir değerler manzumesi olduğunu belirten Vali Nayir, "Cumhuriyette egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Büyük Önder Atatürk'ün ifadesi ile cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş hayati öneme haiz vazgeçilmez bir mirastır. Bir yönetim şekli olmanın ötesinde, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı hamlesi olan cumhuriyet, getirdiği açılımlarla insanımızın önünü açmış ve ufkunu genişletmiştir." diye konuştu. Şiirlerin okunduğu törende, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının kortej geçişi yapıldı.
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