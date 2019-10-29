Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - SAKARYA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - SAKARYA

- Törenden detaylar - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in açıklamalarıSAKARYA - Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen tören, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ'ın askeri araçla vatandaşları selamlamasının ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Vali Nayir, cumhuriyetin 96. yıl dönümünün coşku ve mutlulukla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyetin bir değerler manzumesi olduğunu belirten Vali Nayir, "Cumhuriyette egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Büyük Önder Atatürk'ün ifadesi ile cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş hayati öneme haiz vazgeçilmez bir mirastır. Bir yönetim şekli olmanın ötesinde, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı hamlesi olan cumhuriyet, getirdiği açılımlarla insanımızın önünü açmış ve ufkunu genişletmiştir." diye konuştu.
Şiirlerin okunduğu törende, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının kortej geçişi yapıldı.

Cumhuriyet Şehit Saygı Duruşu Karya Askeri Araç 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şırnak'taki Terör OperasyonuŞırnak'taki Terör Operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı