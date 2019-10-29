29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KÜTAHYA

- Törene katılan izleyicilerin coşkusu - Kütahya Valisi Toraman'ın konuşması - Spor gösterileri ve etkinliklerden görüntüler - Vali'nin madalya vermesiKÜTAHYA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kütahya ’da tören düzenlendi. Vali Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık Kütahya Spor Salonundaki törende öğrenci ve vatandaşların bayramı kutladı.Törende konuşan Vali Toraman, Cumhuriyetin 96’ıncı yılını gururla kutladıklarını belirtti. Cumhuriyetin 600 yıllık cihan milletinin üzerine inşa edildiğini ve bununla da Türk milletinin en zor şartlarda nasıl tekrar ayağa kalktığını dünyaya göstererek dostuna güven düşmanına korku saldığını dile getiren Toraman, şunları söyledi:“Cumhuriyetin sağladığı barış ve güven duygusu sayesinde Türkiye, karşısına çıkan zorluklar üstesinden gelerek yoluna devam etmiş, eğitimden sağlığa önemli atlımlar gerçekleştirmiştir. Türkiye, son dönemde yaptığı atılımlar sayesinde dünya devletleri arasına girmeyi başarmıştır.”Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende, Cumhuriyet koşusunda derece alan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Tören, Hava Er Eğitim Tugay Bandosu ve Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi korosunca sunulan müzik dinletisinin ardından sına erdi.
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