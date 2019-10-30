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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - IĞDIR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - IĞDIR

- Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün tebrikleri kabul etmesi - Iğdır Valisi Ünlü'nün konuşması - Halk oyunları gösterileri - Tören geçidi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorIĞDIR (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün tebrikleri kabul etmesinin ardından Zübeyde Hanım Bulvarı'nda tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Iğdır Belediye Başkan Vekili Ülkü Öcal, askeri araçla halkı selamlayıp bayramlarını kutladı.Vali Ünlü, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir gururla, coşkuyla Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte kutladıklarını ifade etti.
Ünlü, "Çanakkale Zaferi'miz, Kutul Amare ve onlarca cephede milletçe verdiğimiz destansı mücadele Cumhuriyet'in kuruluşunun ve kurtuluşun müjdecisi olmuştur. Ve en nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihi de bu zaferlerimizin nişanı gibi kurtuluş mücadelemizin yıldızı olarak şanlı tarihimizde barınmaktadır. " diye konuştu.
Şiirlerin okunduğu etkinlikte, sporcular ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende sporcular ve halkoyunu ekipleri, gösterilerinin sonunda Mehmetçik'e asker selamıyla destek verdi.

Askeri Araç Akkale Halk Oyunları 

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