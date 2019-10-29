29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - HAKKARİ

- Törenden detaylar - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Vali İdris Akbıyık'ın konuşması - Tören geçitinden detay29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Hakkari HAKKARİ - Merzan Şehir Stadı'nda yağmur altında düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Vali İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümünün coşku, sevgi ve mutlulukla kutlandığını söyledi.
Cumhuriyet rejiminin halk için en uygun yönetim biçimi olduğunun ortaya konulduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:"Cumhuriyet aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğinde imkansız denilenin başarıldığının kanıtıdır. 96 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün önümüze koyduğunu muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedeflerinde büyük mesafeler katettik. Artık hedefimiz Cumhuriyet'imizi çağdaş dünyanın da ilerisine taşımaktır. Sevgili gençler, kıymetli çocuklar, bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğunun bilincinde olduğunuza yürekten inanıyoruz. Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum."Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin seslendirildiği program, çeşitli spor dallarında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.Törene Vali Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve İdris Koç, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım