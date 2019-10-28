29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - HAKKARİ

- Valilik binası önündeki tören - Törende çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorHAKKARİ (AA) - Hakkari ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenleri düzenlendi. Valilik önündeki törende Atatürk Anıtına, Valilik, Belediye ile Dağ Komando ve Tugay Komutanlığının çelenkleri sunuldu.Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker, polis ve öğrenciler katıldı. - ÇukurcaÇukurca Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenkler sunuldu.Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Kaymakam Murat Öztürk'ün tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.Törene 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, polis, asker, öğrenci, gazi ve şehit yakınları katıldı. - YüksekovaHükümet Konağı önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma yapıldı.Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, Emniyet Müdürü Haluk Baş, kurum amirleri, muhtar, asker, polis, öğrenci ve öğretmenler katıldı.
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