29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ELAZIĞ

- Öğrencilerin gösterilerinden detaylar29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.Kaymakam Ersin Tepeli'nin makamında tebrikleri kabulünün ardından Keban Kapalı Spor Salonunda tören yapıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaymakamı Tepeli ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okunmasının ardından resmi geçit yapıldı.Kaymakam Tepeli, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.
"Cumhuriyetimizin 100. yılına gelindiğinde güçlü demokrasisi, gelişmiş ekonomisiyle ülkemizin dünyada daha güzel bir yere geleceğine inanıyorum." diyen Tepeli, bu inanç ve coşkuyla tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladığını belirtti. Öğrenciler Melike Sultan Çelik, Nurdan Yapar, Sadiye Uçar ve Selin Yıldırım da şiir okudu.Fevzi Çakmak İlkokulu ana sınıfı öğrencileri İstiklal Marşını okudu, ay yıldız ve Atatürk posterleri ile gösteri sundu.Musa Coşkun Ortaokulu öğrencileri şarkılar seslendirdi asker selamı verdi.Atatürk İlkokulu öğrencilerince de halk oyunları gösterisi sunuldu, Türk bayrağı açıldı."Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım