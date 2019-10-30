29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - AMMAN

- Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz davetlileri karşılaması - İstiklal marşının okunması - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün konuşmasıAMMAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, resepsiyonda konuşma yaptı.
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