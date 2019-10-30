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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı

Yemekten görüntü

Kutlay Öğretim Görevlisi Kalaba Alabalık 

-Başkan röportaj
-Yürüyüşten görüntü
-Vatandaşların şarkı ve marş söylemeleri
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Küçükçekmece'de binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşle kutlandı. Küçükçekmece Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Bayram nedeniyle ilçede 'Halkın Cumhuriyeti' temasıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında vatandaşlar önce Küçükçekmece Nikah Salonunda yemekte bir araya geldi. Bin kişinin katıldığı yemeğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu da katıldı.
Programda manavından, öğrencisine, ev hanımından, öğretim görevlisine sloganıyla herkes kendi Cumhuriyeti'ni anlattı. Programda Küçükçekmece Bando takımının gösterisiyle coşku artarak devam etti. Yemeğin ardından yürüyüşe geçildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi önderliğinde Atakent Meydan Parkı'nda bir araya gelindi. Parkın önünden başlayan coşkulu kalabalık kortej eşliğinde yürümeye başladı.
Küçükçekmeceliler hep bir ağızdan marşlar, şarkılar eşliğinde Selçuklu Parkı'na yürüdü. Selçuklu Parkı'na ulaşan kortejin coşkusu burada da devam etti. Cumhuriyet'in 96'ncı yılını kutlayan Küçükçekmeceliler 29 Ekim'i doyasıya kutlamanın mutluluğunu yaşadı. "Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmalıyız" Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi bugün halkın günü olduğu için az konuşacağını kaydederek, "Tabii ki Cumhuriyet halkın, bugün burada ve bu saate gelinceye kadar Cumhuriyetimizin 96'ncı yaş gününü kutluyoruz. İyi ki Cumhuriyetimiz, iyi ki Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. İyi ki bu halkımız var, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmalıyız. Onun için bu akşam Küçükçekmece halkıyla birlikte burada 96'ncı yaş gününü kutlayacağız. Çok mutluyuz bunun için, çok sevinçliyiz" dedi.

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