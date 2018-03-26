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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
2600 rakımda kar banyosu

2600 rakımda kar banyosu

Görüntü sıralaması

Sauna Salda Türkücü 

-Zirvede kızakla inişi ve sırtındaki heybede bulunan kuzular
-Suyunarak kar banyosu yapması
-Üç beyaz şarkısını seslendirmesi
-Kar banyosu ve kar üzerine döktükleri saldan yemeleri
-Kar banyosundan detay görüntüler
-Kurulan soba kenarında kuzularla ısınması
-Sanatçının konuşması

( HAKKARİ )- Karın beyazlığına kucak açan Aydın Aydın, üç beyaza da savaş açtı HAKKARİ

- Ünlü türkücü Aydın Aydın, yaparak, kar üzerine döktüğü balı yedi. Yaptığı sıra dışı kliplerle gündeme gelen ünlü türkücü Aydın Aydın, akrabalarıyla birlikte Hakkari kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2600 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi’nin zirvesine çıktı. Kızağa binerek, sırtındaki heybede bulunan kuzularla zirveden iniş yapan sanatçı, daha sonra akrabalarıyla birlikte kar banyosu yaptı. Obeziteye neden olan un, tuz ve şekere ‘hayır’ diyen sanatçı Aydın, karın beyazlığına da ‘evet’ dedi.
Kar banyoyu yapan Aydın Aydın ve beraberindekiler, daha sonra kar üzerine bal dökerek yediler. Daha sonra kar üzerinde kurulan sobanın etrafında kucağındaki kuzularla ısınan türkücü Aydın, “Dünyada hiçbir pistte kar yokken, Yüce Rabbime şükürler olsun Hakkari Kayak Merkezinde 1,5 metre kar var. İnsanlar binlerce lira harcıyor, saunalarda bronzlaşmak için, siz de gelin Hakkari’ye bu güzellikleri görün ve kar banyosu yapın” dedi.
(FT-MSA-Y)
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