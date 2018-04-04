26 farklı kültür Eskişehir’de buluştu

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( ESKİŞEHİR )- Farklı kültürler tek çatı altında toplandı- Proje Danışmanı Doç. Dr. Figen Ünal Çolak;"Kültürel paylaşımları artırmak istedik"- "Amacımız bu projenin geleneksel hale gelmesi" ESKİŞEHİR



- Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen ‘Kültür Günü’nde, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler ülkelerinin kültürlerini tanıttı. İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri, ‘Proje Dersi’ kapsamında Kaleydoskop grubu ve Uluslararası Öğrenci Kulübünün ortaklığında 26 farklı ülkenin tanıtımını gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezinde düzenlenen etkinlikte yabancı öğrenciler kültürlerine ait giysi, yemek, bayrak ve el emeği eserlerini sergiledi. Büyük ilgi odağı olan yabancı öğrencilerin ülkelerine ait yaptıkları dans gösterileri, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Uluslararası kültürlerin tanıtıldığı stantlarda Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Hindistan, Suriye, Çad, Kosova gibi farklı ülkeler yer aldı. "Kültürel paylaşımları artırmak istedik" Etkinlikle ilgili bilgi veren Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Proje Danışmanı Doç. Dr. Figen Ünal Çolak, Eskişehir'de çok fazla yabancı öğrencinin bulunduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Çolak, "Projenin çıkış noktası, üniversitemize gelen çok fazla yabancı öğrenci var. Çoğunu da ya tanımıyoruz ya da kültürel paylaşımda bulunamıyoruz. Onların da bu konuda temennileri vardı. Öğrenci arkadaşlar bu konuda bir paylaşımda bulunmak, kültürel paylaşımları artırmak istediler. Hem kardeşliği pekiştirmek amacıyla böyle bir başlangıç yapmak istedik. Tabii ki umudumuz bunun geleneksel hale gelmesi. Belki daha da büyümesi. O yüzden katılan öğrenci arkadaşlar stantlar açtılar ve kendi kültürel ögelerini sergilediler. Projenin devamında biz fakülte olarak her zaman destek vereceğiz. Aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Kulübü de bu konuda istekli. İş birliği ile devamını düşünüyoruz" dedi.

"Anadolu Üniversitesinin uluslararası öğrenci potansiyeli çok yüksek" Grup adına konuşan ve bitirme projesi kapsamında bu etkinliği hazırladıklarını belirten İletişi Tasarımı ve Yönetimi 4. sınıf öğrencisi Canberk Çevik ise, "Üniversiteye bir şeyler kazandırabilmek için düzenlediğimiz bir etkinlikti. Anadolu Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci potansiyeli çok yüksek. Dünyanın dört bir tarafından gelen 4 bin 770 öğrencisi var. Genelde de okulumuz içindeki yabancı öğrenciler kendi aralarında, yerli öğrenciler de yerli öğrencilerle takılıyor. Biz onu biraz kırabilmek adına ve Avrupa’nın birçok yerinde Erasmus programı ile gidildiğinde bu tarz kültür günleri gerçekleştiriliyor. Üniversitemizde de eskiden gerçekleştiriliyormuş ama şu an yok. Biz de tekrar bunu gerçekleştirebilmek için Uluslararası Öğrenci Kulübü ile İletişim Bilimleri Fakültesinin ortaklığıyla birlikte böyle bir proje gerçekleştirdik. Biz şimdi bu sene mezun oluyoruz. Projeyi bir daha yapmamız mümkün değil. Bu projenin çıktılarını öğrenci kulüplerine devredeceğiz. Onların elinde olacak artık. Bizden sonra onlar geleneksel hal getirmeye çalışacaklar" ifadelerini kullandı. Etkinlik, farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilerin kültürlerine ait ögeleri sunmasının ardından sona erdi. (KA-Y)

