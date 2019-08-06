250 metrekarelik ofisten yayın yapan Rozana FM'i 2.5 milyon Suriyeli dinliyor

-Radyo ofisi çalışanları

-Lina Elchawaf ile röp.



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te 250 metrekarelik bir ofisten yayın yapan Rozana FM’i, dünya genelinde bulunan 2 buçuk milyon Suriyeli dinliyor. Budak Mahallesi’ndeki bir iş merkezinde 2014 yılında yayın hayatına başlayan ve Suriyeli bir grup gazeteci tarafından kurulan Rozana FM, Suriyeli mültecilerin dikkatini çekiyor. Tüm dünyada yayın yapan Rozana FM’i 2 buçuk milyon Suriyeliler, beğeni ile dinliyor. 250 metrekarelik ofiste 9 kişilik çalışma ekibiyle yayın yapan radyo kanalının sosyal medyalarda 1 buçuk milyon takipçisi bulunuyor. 24 saat boyunca haber, müzik, kadın, spor gibi alanlar üzerine yayın yapan Rozana FM, ülkede bulunan Suriyeli mültecilere de yol göstericiliği yapıyor. Türkiye’de Suriyelilerin yoğun yaşadığı için ülkede yayın yapmaya başladıklarını anlatan Suriyeli Gazeteci ve Rozana FM Genel Koordinatörü Lina Elchawaf, "Suriye’de Arabesk adından radyo kurmuştum. Suriye’de bu radyo çok tanınmıştı. Rozana 2013’te Fransa’da yayın hayatına başladı.

2014 yılında ise Gaziantep’ten yayın yapmaya başladık. Biz gazeteciler olarak Türkiye’de Suriyelilerin sayısının çok olmasından dolayı yayın yapmak istedik. Gaziantep’te Suriyeli derneklerin ve işadamların sayısının çok olmasından dolayı burada yayın yapmaya başladık. Bildiğimiz kadar 500 bin civarında Suriyeli Gaziantep’te yaşıyor ve biz bunlara ulaşmak istiyoruz. Onun için Gaziantep’ten yayın yapıyoruz. Bir de Gaziantep Suriye’ye yakın olduğu için ülkemizdeki vatandaşlarımıza da ulaşmak istiyoruz. Dinleyicilerimizin çoğunluğu Türkiye’de bulunuyor. 2 buçuk milyon dinleyici sayısını ulaşıyoruz. Tüm dünyaya yayınlarımızı ulaştırabiliyoruz. Yayınlarımızdaki amacımız Türkiye’deki Suriyelilere yol göstermek diyebilirim. Suriyelilerin Türklerle birlikteliğini de sağlamak istiyoruz. Rozana FM yardımcı olmak için programlar yapıyor. Kadınlara yönelik de programlar yapıyoruz. 250 metrekarelik alanda 9 kişiyle yayın yapıyoruz. Sabah, öğlen ve akşam programlarımız var. Online olarak bize 1 milyon kişi ulaşabiliyor. Dinleyicilerin yüzde 75’i Türkiye’den oluyor. Türkiye Suriyelileri kucakladı, bize ev sahipliği yaptı. Bu konuda Türkiye’ye şükranlarımı sunuyorum. Umarım Türkiye ile bizim aramız bozulmaz" diye konuştu.

(MFT-SD-

