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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
250 koyunu çalmaya çalışırken ağıl sahibinin baskınıyla neye uğradıklarını anlayamadılar

250 koyunu çalmaya çalışırken ağıl sahibinin baskınıyla neye uğradıklarını anlayamadılar

-kamyon ve ağıldan detay

Jandarma Seydim Akalan Hırsız Kamyon Şoförü 

--ağıl sahipleri ve kamyon şoförünün ağıldaki koyunları saymaları
--jandarmanın gelmesi ve bilgi alması
--kamyon sürücüsü ve ağıl sahibinin kısa konuyşmaları
--kamyonun jandarma eşliğinde götürülmesi

( ANTALYA - ÖZEL)- Ağıl sahibi, koyun hırsızlarına baskın yaptı, kamyon şoförü kaçamadı- Çalıntı koyunları kamyona yüklerken yakalandılar ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıntı koyunları kamyona yüklemeye çalışan 3 şüpheliye ağıl sahibi baskın yaptı. 2 şüpheli kaçarken kamyon sürücüsü ağıl sahibi ve ailesi tarafından yakalanıp jandarmaya teslim edildi. İlginç olay Oymapınar Mahallesinde dün gece yaşandı. Oymapınar Barajı nizamiyesine 100 metre mesafede bulunan Adem Tüter’e ait ağıla kamyonla gelen 3 kişi ağılda bulunan koyunları kamyona yüklemeye başladı.
Bir vatandaşın ağılın önünde kamyonu görerek haber verdiği ağıl sahibi Adem Tüter’in olay yerine gelmesiyle birlikte 2 kişi kaçarak izini kaybettirirken, kamyon şoförü M.K., ağıl sahibi ve ailesinin yardımıyla ağıldan çıkamadan yakalanıp jandarmaya teslim edildi. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen ağıl sahibi Adem Tüter, geldiğinde 4 tane koyununun kamyona yüklenmiş olduğunu, 2 gencin elinde de birer koyun olduğunu belirterek “Bunlar nasıl insan anlayabilmiş değilim. Eğer haberim olup ağıla gelmeseydim şu an ağıldaki koyunlarım çalınmış olacaktı. Şans eseri koyunlarımı kurtarmış oldum. ” dedi.
Olayı duyan mahalle sakinleri ağılın bulunduğu bölgeye akın ederken, jandarma ekipleri kamyon şoförü ve ağıl sahibinin verdiği bilgiler doğrultusunda kimliklerini belirlediği daha önceden de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen A.O.T. ve A.G. yi evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Geceyi nezarette geçiren kamyon şoförü M.K. ile A.O.T. ve A.G.’nin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. (ak)
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