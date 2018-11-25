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-AK Parti Kilis Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin’in basın açıklaması



( KİLİS ) 25 Kasım "Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü" yürüyüşü yapıldı KİLİS



- AK Parti Kilis Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin, Türkiye’de ve dünyada kadınlar, yıllardır sürdürdürdükleri çeşitli mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde edildiğini söyledi.



Öztin Cumhuriyet meydanında AK Partili kadınlarla birlikte yaptığı basın açıklamasında, Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini ifade ederek, “Aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasın müsaade etmeden kadına yönelik her turlu şiddete karsı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karsı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hz. Peygamber’in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir. ‘İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.’ Hiçbir ayrım gözetmeksizin yasam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kotu muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kotu muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir” diye konuştu.



