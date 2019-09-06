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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
25. Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali - ANKARA

25. Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali - ANKARA

- Uluslararası 25. Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih festivali Kortej yürüyüşü görüntüleri - Osmangazi’nin dedesi Gazigündüz Alp’in Kabrinin ziyaret edilmesi görüntüleri - Mehteran yürüyüş ve marşlardan görüntüler - Kaymakam Ayca ve Belediye Başkanı Kaplan, temsili olarak demir dövme görüntüleri25. Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih FestivaliANKARA (AA) - Uluslararası 25. Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali, Gündüz Alp’in kabrinin bulunduğu Hırkatepe köyündeki törenle başladı.
Türbeden başlayan korteje Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, KKTC Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile vatandaşlar katıldı.
Mehteran eşliğinde köy meydanına yapılan yürüyüşün ardından köy meydanına kurulan Otağ çadırı ziyaret edildi.Kaymakam Ayca ve Belediye Başkanı Kaplan, temsili olarak demir dövdü.Çadırın önünde çeşitli marşlardan oluşan bir sonse verildi.
Korteje Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da katıldı.

Dövme Abrin Festival 

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