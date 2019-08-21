249 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Gemiden botlarla göçmenlerin taşınması ve bottan inmeleriÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 249 yabancı uyruklu ele geçirildi.Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Sivrice açıklarında düzenledikleri 5 operasyonda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu toplam 249 Afganistan uyrukluyu yakaladı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım