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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
249 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

249 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Gemiden botlarla göçmenlerin taşınması ve bottan inmeleriÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 249 yabancı uyruklu ele geçirildi.Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Sivrice açıklarında düzenledikleri 5 operasyonda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu toplam 249 Afganistan uyrukluyu yakaladı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yurt Dışı Akkale 

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