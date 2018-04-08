Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
24. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri - ARTVİN

24. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri - ARTVİN

- Boğa güreşlerinden görüntüler - Seyirci detayları - Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç'ın konuşması - Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in konuşması - İzleyicilerle röportaj24. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri - Artvin 'in Yusufeli ilçesinde 6 kategoride gerçekleştirilen etkinlikte 70 boğa yarıştı - Kaymakam Kaykaç: - "Bizim amacımız bu kültürü yaşatmak, bu etkinlikleri en iyi şekilde yapmak"ARTVİN (AA) - Artvin 'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen "24. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri" yoğun ilgi gördü.Sarıgöl Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Sarıgöl Dutluk mevkisinde gerçekleştirilen güreşlerde, kentin çeşitli ilçelerinden getirilen 70 boğa yarıştı.Deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş boğa olmak üzere 6 kategoride yapılan güreşlerde, 10'u hakem 20 kişi görev aldı.Toplam 35 bin liralık ödülün dağıtıldığı güreşlerde, baş boğanın sahibine 8 bin 500 lira ödül verildi.
Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, boğa güreşlerinin Artvin yöresinin kadim bir kültürü olduğunu vurguladı.Yörede çok sayıda festival yapıldığını anımsatan Kaykaç, Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri'nin sezonun ilk boğa güreşleri festivali olduğuna işaret etti.Kaykaç, asırlık geleneği gelecek kuşaklara aktarma, toplumdaki birlik beraberlik ve kardeşliği pekiştirme adına festivallerin önemli olduğunu belirterek, "Boğa güreşleri, bu yöre ile özdeşleşmiş bir kültür. Yıl içinde çok sayıda festivalimiz mevcut. 21 - 22 Nisan'da Yusufeli Derekapı'da, mayıs ayında da Kılıçkaya'da boğa güreşleri festivalleri olacak. Bizim amacımız bu kültürü yaşatmak, bu etkinlikleri en iyi şekilde yapmak." dedi.
Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de Artvin 'deki bu kültürün temelinde yaylalara çıkmadan önce boğaları barıştırmak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Eskiden boğaları düz alanlarda güreştirip barıştırdıktan sonra meraya, yaylalara salardık. Bu festivaller bu kültürün yansıması. Buradaki festival, yıl içindeki boğa güreşlerinin başlangıcı niteliğinde. Bu festivallerle insanlarımız bir araya geliyor. Yörenin turizmine katkı sağlıyor. Bu festivaller için il dışında çok sayıda insan buraya geliyor. Doğaseverlerin, geleneksel, kültürel değerleri sevenlerin, geleneksel tatları tatmak isteyenlerin arayıp da bulamayacağı yerler buralar."Festivali, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Erkan Balta, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ve çok sayıda davetli izledi.

Yarış Beraberlik Yansıma Festival Güreş 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Kumluca Deve GüreşleriKumluca Deve Güreşleri
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı