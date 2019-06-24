Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
24 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın intihar etti

24 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın intihar etti

Kadının intihar ettiği yer görüntüleri

Dalgıç Polis Polis Jandarma Baraj Gölü Sudan 

-Vatandaşların beklemeleri
-Balık adamların kadının bulması
-Sağlık ekipleri ambulansa götürmesi

( MUŞ ) MUŞ

- Muş'un Bulanık ilçesinde 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Latife Tipi, Alparslan 1 Baraj Gölü'ne atlayarak yaşamına son verdi. Olay, öğle vakti Erentepe beldesi yakınındaki Alparslan 1 Baraj Gölü'nde meydana geldi. Alparslan 1 Baraj Gölü yakınlarında dolaşanlar bir kişinin baraj gölüne atladığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine baraja gelen jandarma ekibini çağırdığı dalgıç polisler suda arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, 15 dakikalık çalışmanın ardından Latife Tipi'nin cesedini sudan çıkardı. Tipi'nin cansız bedeni sudan çıkarılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tipi'nin cesedi, otopsi için morga gönderilirken, intihara ilişkin soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı