24 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın intihar etti

-Vatandaşların beklemeleri

-Balık adamların kadının bulması

-Sağlık ekipleri ambulansa götürmesi



( MUŞ ) MUŞ



- Muş'un Bulanık ilçesinde 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Latife Tipi, Alparslan 1 Baraj Gölü'ne atlayarak yaşamına son verdi. Olay, öğle vakti Erentepe beldesi yakınındaki Alparslan 1 Baraj Gölü'nde meydana geldi. Alparslan 1 Baraj Gölü yakınlarında dolaşanlar bir kişinin baraj gölüne atladığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine baraja gelen jandarma ekibini çağırdığı dalgıç polisler suda arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, 15 dakikalık çalışmanın ardından Latife Tipi'nin cesedini sudan çıkardı. Tipi'nin cansız bedeni sudan çıkarılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tipi'nin cesedi, otopsi için morga gönderilirken, intihara ilişkin soruşturma başlatıldı.

