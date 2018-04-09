24. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı - ANKARA
- 24. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı - Programa katılanlardan görüntüler - Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan'ın konuşması - Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın konuşması24. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı - Latin Amerika, Asya, Afrika, Balkanlar, Ortadoğu ve Avrupa'dan toplam 68 ülkeden birer diplomatın katıldığı, 29 Nisan'a kadar sürecek program Ankara 'da başladı - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: - "Mesleği devredeceğimiz diplomatların eğitiminin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü dünya gündemi her geçen gün daha da karmaşıklaşıyor ve biz diplomatların takip etmesi gereken dosyalar çeşitleniyor" - "Eğer biz diplomatlar başarılı olursak barış galip gelir ve halkımız daha refah içinde olur. Eğer başarısız olursak tartışmalar ya uluslararası örgütlere taşınır ya da askeri çözümler devreye girer, yazık olur"ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı tarafından yabancı diplomatlara yönelik düzenlenen 24. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı, Latin Amerika, Asya, Afrika, Balkanlar, Ortadoğu ve Avrupa'dan toplam 68 ülkeden birer diplomatın katılımıyla başladı. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisince düzenlenen, 29 Nisan'a kadar sürecek programın açılışı, Ankara 'da bir otelde yapıldı.Törene Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan, Diplomasi Akademisi Genel Müdür Yardımcısı Elçi Burcu Çevik'in yanı sıra aralarında Macaristan, Avustralya, Slovakya, Sri Lanka büyükelçilerinin bulunduğu çok sayıda yabancı misyon şefi ile 68 ülkeden gelen uluslararası diplomatlar ve Dışişleri Bakanlığı mensupları katıldı. Programda konuşan Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan, 1992'de başlamasının ardından her yıl ağını daha fazla genişleten Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı'na birçok ülkeden ve kültürden temsilcinin katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Özcan, program çerçevesinde şimdiye kadar Asya Pasifik bölgesinden 160, Ortadoğu bölgesinden 93, Balkanlardan 117, Afrika'dan 214, Avrupa'dan 107, Orta Asya ve Kafkasya'dan 328, Latin Amerika ve Karayipler'den 104 yabancı genç diplomat olmak üzere toplam bin 123 diplomata eğitim verildiğini söyledi.
Katılımcıların program boyunca çok uluslu ortamda akademik konuları, uygulamaya dönük çalışmalarla ele alma fırsatı bulacaklarını vurgulayan Özcan, genç diplomatların düzenlenen sosyal programlarla da Türk kültürünü, tarihini, sanatını ve mutfağını keşfedeceğini belirtti. Özcan, derslerde dünya gündeminde öne çıkan güncel gelişmelerin, dış politika ve diplomasi konularının ele alınacağını ifade ederek Türk dış politikası, Türkiye ekonomisi, Türk tarihinin yanı sıra dünya politikaları, sosyoloji ve ekonomi derslerine de odaklanılacağını kaydetti. - "Diplomatlar başarılı olursa barış galip gelir"Bakan Yardımcısı Yıldız da diplomatların kendi bölgelerini iyi gözlemlemelerinin yanı sıra dünya genelindeki gelişmelere de hakim olmaları gerektiğini vurgulayarak diplomaside başarıya ulaşmanın temelinde kaliteli insan kaynaklarının yer aldığını söyledi.
Dışişleri Bakanlığına diplomat alım sürecinde çok titiz bir değerlendirme yapıldığını belirten Yıldız, "Mesleği devredeceğimiz diplomatların eğitiminin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü dünya gündemi her geçen gün daha da karmaşıklaşıyor ve biz diplomatların takip etmesi gereken dosyalar çeşitleniyor." dedi. Siyasetin temposu da göz önünde bulundurulduğunda diplomatların yoğun ve sürekli alarm durumunda olmaları gerektiğine dikkati çeken Yıldız, "Eğer biz diplomatlar başarılı olursak barış galip gelir ve halkımız daha refah içinde olur. Eğer başarısız olursak tartışmalar ya uluslararası örgütlere taşınır ya da askeri çözümler devreye girer, yazık olur." diye konuştu. Yıldız, Türkiye'nin diplomasi kapasitesini kendi bölgesinde ve diğer kıtalarda çok kapsamlı şekilde yürüttüğüne işaret ederek diplomasinin gerekli durumlarda askeri güçle de desteklendiğini söyledi.
Yıldız, "Bugün bu, Suriye'de gerekli. Ancak tüm askeri seçenekler, Türkiye ve Türk halkının ulusal çıkarlarına karşı ortaya çıkan problemlerin çözümü için diğer tüm yollar tükendikten sonra uygulanıyor." dedi. Katılımcıların Anadolu medeniyetinin çeşitliliğini ve tarihin derinliklerine dayandığını gözlemleme fırsatı da bulacağını söyleyen Yıldız, "Türk diplomasisi bu mirasın yansımasıdır. Sadece siyaset yoktur. Türkiye ve Türk halkı, bu geniş coğrafyanın bir parçası olduğunu hisseder." ifadesini kullandı.Bakan Yardımcısı Yıldız, katılımcıların programda edindikleri bilgileri üstlenecekleri görevlerde uygulamaya koyacaklarını umduğunu belirterek genç diplomatlara meslek büyüklerinin tavsiye ve tecrübelerinden faydalanmaları önerisinde bulundu.Program, davetlilere öğle yemeğinin ikram edilmesinin ardından sona erdi.