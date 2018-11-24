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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü - ELAZIĞ

24 Kasım Öğretmenler Günü - ELAZIĞ

- Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması - İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk'ün konuşması - Sinevizyon gösterisi - Şiir, müzik ve oratoryo gösterisinden fon - Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi24 Kasım Öğretmenler Günü Elazığ 'daki tören de Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Elazığ Çubukbey Anadolu Lisesinin düzenlediği programda, şiirler okundu, öğrencilerce oluşan koro tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen seçildiği gün olan 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.Öğretmenlik mesleğinin yaşayarak öğrenilebileceğini anlatan Göktürk, tüm bilgi ve birikimlerini öğrencilere seve seve verdiklerini dile getirdi.Program, stajyer öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.

Yemin Töreni Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Stajyer Öğretmen 

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