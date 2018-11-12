24 düzensiz göçmen yakalandı - Gözaltına alınan sürücü tutuklandı - İZMİR

- Dikili adliyesinden görüntü - Tutuklanan B.A'nın adliyeden çıkarılması ve araca bindirilmesiGÜNCELLEME - İzmir 'de 24 düzensiz göçmen yakalandı - Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 24 düzensiz göçmenin yakalandı, olaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandıTUTUKLAMA BİLGİSİ EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'in Bergama ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 24 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ovacık Bölge Trafik ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Araçtaki aramada yakalanan Afgan asıllı 24 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya götürüldü.Olaya ilişkin gözaltına alınan sürücü B.A. (24), Dikili İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.