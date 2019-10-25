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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
23 yaşında ki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

23 yaşında ki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

-Kaza yerinde motosiklet ve yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

İlk Müdahale Hastane Motosiklet Kazası Sağlık Ekipleri 

--hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyreden Ensar Kıvanç’ın (23) kullandığı motosiklet, kavşakta 06 BT 0194 plakalı tırla çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen Kıvanç ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan genç, hayati tehlike kaydıyla Osmaniye merkezde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ensar Kıvanç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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