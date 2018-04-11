22 yıllık eğitimci tüm birikimini okuluna harcadı

-Okul içerisinde kurulan geri dönüşüm parkı ve oyun alanları

-Okul koridorları, koridorda satranç oynayan çocuklar

-Okul kütüphanesi, kitap okuyan çocuklar ve kitap okuyan bir öğrenci ile röportaj

-Okul Müdürü Ayşe Kargıoğlu ile röportaj



( OSMANİYE - ÖZEL - HD)- Osmaniye'de Aydınlar Köyü'ndek ilk ve ortaokula müdür olarak atanan Ayşe Kargıoğlu, tüm birikimini harcayarak köy okulunu bölgedeki örnek okullar arasına girdirdi OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar Köyü'nde bulunan ilkokul ve ortaokula müdür olarak atanan 22 yıllık öğretmen Ayşe Kargıoğlu, köy okuluna kendi maddi birikimini de harcayarak yaptığı projelerle bölgede örnek gösterilen okul haline getirdi. Aydınlar Köyü'nde aynı bina içinde bulunan Şehit Suat Petek Helvacı İlkokulu ve Aydınlar Ortaokuluna geçtiğimiz yıl okul müdürü olarak atanan Ayşe Kargıoğlu, prefabrik olan okulun fiziki şartlarını düzeltmek için kendi maddi birikimini de kullanarak kolları sıvadı. Önce geri dönüşüm bahçesi projesi adı altında başlattığı uygulamada okul bahçesinde çocukların hem oyun oynayabileceği hem de görsel açıdan okula renk katan alanlar oluşturdu. Okul koridorlarını ise çiçeklerle süslediği okul koridorlarının birine botanik sokak, teneffüste ve boş zamanlarda öğrencilerin satranç ve zeka oyunları oynanması için oluşturduğu koridora kültür sokak, matematik terimlerini ve formüllerini görsel olarak duvara ve yere döşediği koridora ise matematik sokağı adı veren okul müdürü, okula kurduğu içerisinde 2 bin kitap bulunan okul kütüphanesiyle de köy okulunu bölgedeki örnek gösterilen okullar arasına sokmayı başardı. Tüm bunları yaparken kendi maddi birikiminden kullanan Ayşe Kargıoğlu, “Öğrencilere çevre bilincini kazandırmak için geri dönüşüm parkı oluşturduk. Eski otomobil jantları, soba boruları, giyilmeyen kıyafetler kullandık. Okulumuzun görselliğini daha güzel haline getirdik. Amacımız okulumuzu geliştirmek, okulumuzu güzelleştirmek. Her şeyden önce de öğrencilerimizin her alanda kendini geliştirmesini sağlamak. Bunları tabii ki tek başıma yapmadım. Okulumuzdaki tüm idareci arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Şimdilerde bölgede hatırı sayılır okullar arasına girmeyi başardık” dedi (SLÇ-

