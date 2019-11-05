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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
22 ton sahte deterjan ele geçirildi - ADANA

22 ton sahte deterjan ele geçirildi - ADANA

- Ekiplerin depoya girmesi - Depoda arama yapılması - Depoda ele geçirilen sahte deterjan torbaları - Ele geçirilen sahte malzemelerin sergilenmesi Adana 'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da ele geçirilen 22 ton sahte deterjanla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sahte ve taklit olarak üretimi yapılıp piyasaya sunulan ürünlere yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda sahte deterjan üretimi yapıldığı tespit edilen merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Bahçelievler mahallerinde iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli markalara ait 22 ton sahte deterjan ile etiket, hassas terazi, dolum makinesi, kompresör, barkod, baskı makinesi, deterjan ham maddesi ve tuz ele geçirildi.Polis, sahte deterjan üretimi yaptığı iddiasıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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