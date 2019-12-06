21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

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( SİVAS )- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 21 ilköğretim öğrencisi hastaneye kaldırıldı SİVAS



- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 21 ilköğretim öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyünde Yavu İlköğretim okulunda yatılı eğitim gören 21 ilköğretim öğrenci, yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Rahatsızlanan öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hastaneye giderek incelemek üzere numuneler aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yavu köyü muhtarı Arif Ertaş, “21 öğrencimiz öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Öğrencileri hastaneye getirdik. Neyden zehirlendiklerini şu an bilmiyoruz. Ama sağlık durumları iyi.”dedi.





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