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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - KİLİS

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - KİLİS

- Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan vatandaşlardan görüntüler - Konvoy görüntüsü - Balonların havaya bırakılması - Down sendromlu Gökçe Ay'ın konuşması21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - Kilis 'te "Off - Road Dostluk Turu" düzenlendiKİLİS (AA) - Kilis 'te 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle "Off - Road Dostluk Turu" düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çağrısı üzerine araçlarını balonlarla süsleyen Kilis Off - Road Kulübü, Hür Off - Road Kulübü ve Türk Cooper Motosiklet Kulübü üyeleri ile vatandaşlar, Hacı Cümbüş Camisi önünde toplandı.Down sendromlu çocukları araçlarına alan kulüp üyeleri, korna çalarak Cumhuriyet Meydanı'na geldi.Down sendromlu Gökçe Ay, burada yaptığı açıklamada, down sendromlu arkadaşlarının hayattaki konumuna dikkati çekmek ve onların yaşamda var olduğu gerçeğini unutturmamak amacıyla organize edilen dostluk turuna verilen desteğin sevindirici olduğunu söyledi.

Down sendromlu bireylerin diğer insanlardan farkının sadece artı 1 kromozoma sahip olmaları olduğunu ifade eden Ay, "Gerçek dostlar kromozom saymaz' sloganı ile birbirimizden farkımızın olmadığını gösteren bu dayanışma turuna katılarak dostluğumuzu ortaya koyduk. Bu dostluk turunda bize eşlik eden herkese teşekkür ediyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından, gruptakiler beraberinde getirdikleri balonları gökyüzüne bıraktı.

Gökyüzü Kromozom Uttu Irak 

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