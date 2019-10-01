206 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Göçmenlerin botlarla limana getirilmeleriÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 206 düzensiz göçmen yakalandı.Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu, Ahmetçealtı ve Hıyarlık mevkileri açıklarına 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Afganistan uyruklu 206 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda işlemleri tamamlanan bu kişiler daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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