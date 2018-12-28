2018'de balık tezgahlarının kralı palamut ve hamsi oldu

-- Balık tezgahlarından görüntüler

-- Balıkçılar sabah saatlerinde yıkadıkları balıkları tezgahlara diziyor.

-- Balıkçı Cem Tecimen'in konuşması

-- Balıkhane genel görüntü



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık tezgahları 2018 yılında bereketli bir sezonu geride bıraktı. Bandırma Balık Hali'ne yıl boyunca en çok hamsi, sardalye ve palamut gelirken, satış şampiyonu ise palamut ve hamsi oldu. Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde esnaflık yapan balıkçılar, 2018 yılını bolluk ve bereket içerisinde geçirdi. Tezgahlarda en çok hamsi, palamut ve sardalye balıkları boy gösterirken en az avlanan balık ise kalkan oldu. 2018 yılında Bandırma Balık Hali'ne 373 bin 400 çift palamut balığı gelirken, bunu 44 bin kilo ile hamsi ve 42 bin kilo ile sardalye takip etti. Denizlerin gözde balıklarından lüfer 37 bin 600 çiftte kalırken, 116 çift de torik avlandı. 2018 yılında balık konusunda oldukça cömert davranan karasularımızdan 20 bin kilo istavrit, 13 bin 500 kilo tekir, 4 bin 900 kilo kolyoz, 4 bin 800 kilo marya avlandı. 2018 yılında en az avlanan balık ise 15 adetle kalkan balığı oldu. Bandırma Balık Hali'nde esnaflık yapan Cem Tecimen, 2018 yılı genelinde balıkçılığın bereketli geçtiğini ifade ederek "Bu yıl denizlerimizde her balık mevsiminde çıktı. Hamsi mevsiminde hamsi yedik. Palamut zamanı palamut yedik. Sardalye ve çinekop çok güzel oldu. Hava muhalefetleri sebebiyle zaman zaman balık az geldi, ama bu sene 5 liraya kadar hamsi sattıysak, deniz bize bereketini sunmuştur. Halkımız da ucuz balık yedi. İnşallah 2019 yılı da böyle geçer. Kış balıkçılığı iyi olur" dedi.

2018 yılının son günlerinde havaların da yağışlı gitmesi sebebiyle balık fiyatlarının yükseldiğini ifade eden Cem Tecimen, "2019 yılına girerken fiyatlar biraz yükseldi. Hamsinin kilosu 15-20 TL arasında, çinekop balığının kilosu da 30-35 TL'den alıcı buluyor. İnşallah yeni yıla girdikten bir hafta sonra havaların daha da sakinlemesi ile hamsinin kilosunun 6-7 liraya kadar düştüğünü göreceğiz" dedi.

En çok hamsi, palamut ve çinekop yedik 2018 yılında en çok tercih edilen balıkların hamsi, palamut ve çinekop olduğunu ifade eden Tecimen, "2018 yılında en çok hamsi, çinekop, sardalye ve palamut yedik. Palamut çok boldu. Zaten palamut eğer mevsimliğini yapıp kendini gösterirse arkasından diğerleri geliyor. Ardından hamsi de bol oluyor. Onun ardından çinekop bol oluyor. İnşallah tezgahlardaki bereket 2019 yılında da devam eder" diye konuştu.

(İA-MŞ)

