200 yıllık tarihi konak yandı - ORDU

- Ünye’de yanan konaktan görüntü - İtfaiyenin yangına müdahalesi - Yangın sonrası evin görüntüsü Ordu 'da 200 yıllık tarihi konak yandıORDU (AA) - Ordu 'nun Ünye ilçesinde, 200 yıllık tarihi konak çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki 3 katlı ahşap tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, 200 yıllık olduğu öğrenilen konak kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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