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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
200 yıllık konaklar 2 bin yıllık surların üstünde

200 yıllık konaklar 2 bin yıllık surların üstünde

Evlerin üstünden görüntü

Uzunlu İsaf 

-Evlerden ve surlardan detay görüntüler
-Gece görüntüsü
-Eski fotoğrafla
-Belediye başkanının açıklamaları
-Konaklardan görüntü
-Bir işletmeciyle röportaj

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da Yeşiırmak kıyısındaki 200 yıllık tarihi konaklar, 2 bin yıllık surların üstünde sıralanıyor. Hatuniye Mahallesi'nde ahşap çatkı arası kerpiç dolgulu yapılıp ‘Yalıboyu Evleri’ olarak adlandırılan geleneksel Osmanlı evlerinden 70’i yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde inşa edilmiş bir kilometre uzunluğundaki surların üstünde bulunuyor. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, en az 2 bin yıllık surların yabancı seyyahların hatıraları ve gravürlerde de görüldüğünü belirtti.
Yapılan kazılarda sur duvarlarının ırmak seviyesinden yaklaşık 8 metre zemine kadar gittiğinin saptandığına değinen Özdemir, Harşena Kalesi, sur duvarları ve Yalıboyu Evleri'nin bulunduğu bölgenin 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını söyledi.

Konaklardan çoğunun otel, restoran ve müze şeklinde hizmet verdiğine değinen otel işletmecisi Ayşegül Üstün de “Bazı odalarımızdan sur duvarları geçiyor. Buda gelen misafirlerimizin ilgisini çekiyor” dedi.

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