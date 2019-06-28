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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
200 kişiyi sokağa döken tesisin faaliyeti durduruldu

200 kişiyi sokağa döken tesisin faaliyeti durduruldu

Tesisten görüntü

Hastane Kimya Kimyasal Madde Kimyasal Maddeler Trol 

-arşiv görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yer alan ve kimyasal madde deposu olarak kullanılan bir alandaki 20 tonluk formik asit tankı patlamış, etrafa yayılan kimyasal madde nedeniyle çevredeki binalar tahliye edilerek 200 kişi evlerini boşaltmıştı. Şimdi ise tesisin faaliyeti durdurularak tahliyesi için çalışmalara başlandı. Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi’nde yerleşim yeri içerisinde yer alan bir kimyasal deposundaki formik asit tankı bilinmeyen bir nedenle patlamış, çevrede bulunanların gaz ve kokudan şikayet etmeleri üzerine binaların tamamı tedbir amaçlı olarak tahliye edilerek bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edilmişti. Çevrede oturan 200 kişinin gece boyunca evlerine giremediği olayda AFAD ve UMKE ekipleri önce bölgede kimyasal madde kontrolü yapmış, ardından etrafa saçılan tonlarca formik asit üzerine 30 tondan fazla su sıkılarak seyreltilmiş, oluşan sıvının da üzeri iş makinelerinin yardımıyla toprakla örtülerek etkisi en aza indirilmişti. Vatandaşların şikayet konusu olan tesiste yaşanan patlamanın ardından sabah saatlerinde de tesiste hareketlilik vardı. Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Tesisin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu, alanda kalan tanklardaki diğer kimyasal maddelerin başka yerlere nakledilmesinin ardından tesisin tahliye edileceği belirtildi. Diğer yandan, 200 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı olayda gazdan etkilenerek hastaneye sevk edilen bir çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının konu ile ilgili olarak soruşturma başlattığı kaydedildi.
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