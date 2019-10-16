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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
20. Ölüdeniz Hava Oyunları nefes kesiyor

20. Ölüdeniz Hava Oyunları nefes kesiyor

- gösterilerden görüntüler

Yamaç Paraşütü Efes Kamera Gökyüzü 

-- aksiyon kamerasından görüntüler
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesi düzenlenen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, nefes kesen gösteriler ile devam ediyor. Hava Oyunları Festivali'nin ikinci gününde havanın yağması nedeniyle pilotlar uçuşlara zaman zaman ara verdi. Base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri de izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan 1965 rakımlı Babadağ'dan uçan pilotların gökyüzünde yaptıkları şov, Belceğiz Plajı'nda vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gyrocopter de deniz üzerinde gösteri yaptığı gösteride ilgiyle izlendi. Festival, 20 Ekim'de Türk Yıldızlarının gösterisi ile sona erecek. (MY-MB-Y)
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