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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
20 kilogram esrar ele geçirildi - MERSİN

20 kilogram esrar ele geçirildi - MERSİN

- Ekiplerin bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirmesi - Uyuşturucu madde ve hassas terazinin sergilenmesi Mersin 'de 20 kilogram esrar ele geçirildiMERSİN (AA) - Mersin 'de tadilat halindeki bir evde bulunan 20 kilogram esrarla ilgili bir kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde belirlenen adreste 20 kilogram esrar ile hassas terazi ve paketleme malzemeleri buldu.Gözaltına alınan ve uyuşturucu ticareti nedeniyle sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen G.D, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Sabıka Kaydı Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde 

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