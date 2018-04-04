20 gün boyunca sınır hattında görev yapan Edirne UMKE ekibi kente döndü

-Edirne UMKE Genel Koordinatörü Necdet Topçuoğlu'nun açıklaması

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( EDİRNE )- Afrin’de yaşadıklarını anlatmakta güçlük çektiler- Edirne UMKE Gönüllüleri’ne teşekkür belgeleri takdim edildi EDİRNE



- Suriye sınırları içerisinde yürütülen “Zeytin Dalı” sınır ötesi harekâtına destek olmak amacıyla bölgede görev yapan Edirne UMKE ekibi, kente döndü. 20 gün boyunca harekatın sıfır noktasında görev yapan ekipler, yaşadıkları atmosferi ve olanları anlatmakta güçlük çekerek, “Anlatılması zor” ifadelerini kullandılar. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ek bina yemekhanesinde, gerçekleştirilen programda, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ve ekibi, basın mensupları ile bir araya geldi. Kalkan, Edirne UMKE gönüllüleri ekibine Suriye sınır hattı boyunca ülke sınırları içerisinde Seyyar Sınır Sahra Hastanelerinde 23 Şubat-14 Mart 2018 tarihlerinde yaptıkları görev nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti. “Orayı görmeden anlatmak zor” Edirne UMKE Genel Koordinatörü Necdet Topçuoğlu, 10 yıldır UMKE gönüllüsü olduğunu hatırlatarak, “Suriye hattında yaşadıklarımızı anlatma biraz zor benim için. Çünkü orada olağanüstü şartlarda görev yapmaya çalışıyoruz. Askerlerimizle, ordumuzla, güvenlik güçlerimizle beraber görev yaptık. Yaşanması gereken duygu ve düşünceleri orada hissetmeden anlatması benim için zor” dedi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da “Edirne UMKE ekibimiz, 20 gün kadar önce bu görevi Erzurum UMKE ekibine, o şerefli ekibe ve o ekibin kahraman şehidine teslim ettiler. Bunun içinde Edirne’deki kardeşlerimizin bugün burada bulunmaları bizim için çok anlamlı” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Erzurum UMKE ekibine bağlı bir sağlık personeli, görev araçları ile hareket halinde bombalı tuzak sonrası yaşanan patlamada, şehit olmuştu. 20 gün boyunca sıfır noktasında görev yaptılar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırları içerisinde yürütülen “Zeytin Dalı” sınır ötesi harekâtına destek olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı’nca Suriye sınır hattı boyunca ülke sınırları içerisinde Seyyar Sınır Sahra Hastanelerinde 23 Şubat-14 Mart 2018 tarihlerinde 24 saat kesintisiz hizmet sunan Edirne UMKE gönüllüleri, Edirne’ye döndü. Teşekkür belgeleri takdim edildi UMKE gönüllülerine teşekkür belgeleri, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan tarafından verildi.

Kendisinin de geçmiş yıllarda bir UMKE gönüllüsü olduğunu hatırlatan Kalkan’a, UMKE ekibi tarafından UMKE üniforması hediye edildi.

