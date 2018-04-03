Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
20 dolar için Afganistanlı genci bıçaklayarak öldürdüler

20 dolar için Afganistanlı genci bıçaklayarak öldürdüler

-Güvenlik kamerası-

Hastane Akalan Kamera Kaçış Kağıt Toplayıcısı 

-Zanlıların kaçması
-Farklı kameralardan kaçış
-Şube çıkışı

( İSTANBUL )- Aksaray’da Afganistan uyruklu şahıs kendisinden 20 dolar isteyen şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü İSTANBUL

- Aksaray’da kardeşiyle birlikte gezmeye gelen kağıt toplayıcısı Afganistan uyruklu genç, kendisinden 20 dolar isteyen şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaçış anı kameraya yansıyan zanlılar, polis tarafından yakalandı. Olay, geçtiğimiz hafta pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Fatih Aksaray Marmaray üstgeçiti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güngören’de Afganistan uyruklu kardeşi F.T.(16) ile kağıt toplayıcılığı yapan Nurzaman Talas(30) gezmek için Aksaray’a geldi. Talas kardeşler burada aynı depoda kaldıkları Afganistan uyruklu Ali Ş.(31), Sahir S.(20), Bilal A.(22) ve Zahit İ.(20) ile karşılaştı. 20 dolar için öldürdü Burada şahıslar, Talas kardeşlerden 20 dolar istedi. Kardeşlerin vermemeleri üzerine şahıslarlara arasında kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada şahıslar Nurzaman Talas’ı bıçakladı. Ağır yaralanan Talas, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Ferit T. sol elinden yaralandı. Zanlıların kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı gün yakalandılar Olayın ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahısların eşkalini belirledi. Kimlikleri belirlenen şahıslar, Güngören’de 24 saat geçmeden aynı gün yakalandı. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Ş.(31), Bilal A.(22) ve Zahit İ.(20) tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DCC-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı