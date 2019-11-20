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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
20 bin liralık soygunun altından aşk çıktı

20 bin liralık soygunun altından aşk çıktı

arşiv görüntüler

( BURSA )- Bursa'da 20 bin liralık süpermarket soygununun arkasından kasiyer ve sevgilisi çıktı BURSA

Akalan Süpermarket Yolcu Otobüsü Market Soygunu Polis Ekipleri 


- Bursa'da meydana gelen 20 bin liralık süpermarket soygununun altından kasiyer ve sevgilisi çıktı. İki sevgili parayla birlikte başka bir ile kaçarken yolcu otobüsünde polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, dün sabah saatlerinde Altıparmak semtinde bulunan süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli, markete yüzünü montunun şapkasıyla kapatmış halde girdi. Rafların arasında gezerek kasanın boşalmasını bekledi. Bu sırada kasanın kenarında poşet içerisinde duran 20 bin lirayı alarak hızla dışarı kaçıp kayıplara karıştı. Durumu fark eden market görevlileri hemen polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkâlini belirleyerek arama çalışması başlattı. Şüphelinin markette görevli olan kasiyer K.Ş. tarafından yönlendirildiği ve kendisine yardım edildiğini belirleyen ekipler, şüphelinin K.Ş.'nin erkek arkadaşı 18 yaşındaki S.E. olduğunu tespit etti. İkiliyi takibe alan ekipler Bursa terminalinden Kırıkkale'ye gitmek için yola çıktıklarını belirledi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan ortak çalışma sonucu iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. K.Ş. ve S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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